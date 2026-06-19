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Силовые структуры
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19:46, 19 июня 2026Силовые структуры

Оглашен приговор по делу о нападении на церковь в Ингушетии

СК: Житель Ингушетии получил 8 лет колонии за подготовку теракта в церкви Сунжи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 18-летнего жителя Ингушетии, участвовавшего в подготовке нападения на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Юноша признан виновным в участии в деятельности террористической организации, в вооруженном формировании, приготовлении к совершению теракта, хранении оружия и боеприпасов, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Второго его сообщника еще судят, а третьего отправили на принудительное лечение из-за наличия у него психического расстройства.

Все трое были сторонниками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация).

О предотвращении серии терактов в Ингушетии стало известно 28 августа 2024 года. ФСБ России сообщила о задержании шести жителей республики. У них было найдено оружие и самодельное взрывное устройство. Они готовили нападение на церковь и силовиков.

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