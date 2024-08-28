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09:49, 28 августа 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии и задержала шесть подозреваемых

В Ингушетии ФСБ предотвратила серию терактов и задержала шесть подозреваемых
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии. Об этом в среду, 28 августа, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, задержаны шесть подозреваемых из числа местных жителей. Одной из целей террористов была расположенная в городе Сунжа христианская церковь. Ряд задержанных, у которых было найдено взрывное устройство, уже дали признательные показания.

27 августа второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Рыбинска, причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России.

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