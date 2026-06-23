Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:41, 23 июня 2026Путешествия

Пауэрбанк загорелся на борту российского самолета и прожег кресло с ковром

На рейсе из Уфы в Анталью в российском самолете загорелся пауэрбанк
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: LesdaMore / Shutterstock / Fotodom

Пауэрбанк загорелся в российском самолете, на борту которого находились 156 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 21 июня на рейсе из Уфы в турецкую Анталью. Когда завершилась посадка пассажиров в Airbus A320 и бортпроводники начали проводить инструктаж, в экономклассе вспыхнул портативный аккумулятор, который прожег карман кресла и ковер. Салон заполнился дымом.

Члены экипажа устранили возгорание и поместили пауэрбанк в контейнер, затем его залили водой и вынесли из самолета. Уточняется, что пассажиры не пострадали и не жаловались на ухудшение самочувствия. Вылет воздушного судна произошел по расписанию.

Ранее самолет в Турции остановили на взлетной полосе. Из-за пауэрбанка пассажира всех людей эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о требовании капитуляции от России

    В Подмосковье снова объявили ракетную опасность

    Россия разбомбила старый советский объект с подземными бункерами. Там британцы тренировали бойцов ВСУ

    Обычная привычка перед сном оказалась связана с болезнью Альцгеймера

    Лавров назвал реальную цель Запада на переговорах по Украине

    Волочкова впечатлила фанатов кардинально новой внешностью

    Лавров заявил о создании в ЕС концлагерей для российских военных

    В российском регионе раскрыт скрывавшийся 40 лет убийца и насильник детей

    В Кривом Роге сообщили о повреждении инфраструктуры после ракетного удара

    В Минобороны отчитались о сбитых британских ракетах Storm Shadow

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok