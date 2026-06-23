Пауэрбанк загорелся на борту российского самолета и прожег кресло с ковром

На рейсе из Уфы в Анталью в российском самолете загорелся пауэрбанк

Пауэрбанк загорелся в российском самолете, на борту которого находились 156 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 21 июня на рейсе из Уфы в турецкую Анталью. Когда завершилась посадка пассажиров в Airbus A320 и бортпроводники начали проводить инструктаж, в экономклассе вспыхнул портативный аккумулятор, который прожег карман кресла и ковер. Салон заполнился дымом.

Члены экипажа устранили возгорание и поместили пауэрбанк в контейнер, затем его залили водой и вынесли из самолета. Уточняется, что пассажиры не пострадали и не жаловались на ухудшение самочувствия. Вылет воздушного судна произошел по расписанию.

Ранее самолет в Турции остановили на взлетной полосе. Из-за пауэрбанка пассажира всех людей эвакуировали.