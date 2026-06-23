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14:49, 23 июня 2026Экономика

Песков призвал не сомневаться в российской экономике

Песков: Для сомнений в стабильности российской экономики нет поводов
Кирилл Луцюк

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации в экономике страны. Его процитировало РИА Новости.

Песков не увидел поводов для сомнений в макроэкономической стабильности. Он согласился с тем, что ситуация на глобальных энергетических рынках очень непостоянна и это сказывается на всех государствах. Однако Россия обеспечила свою макроэкономическую стабильность. В связи с этим он напомнил об увеличивающейся доле доходов, которые не связаны с экспортом газа и нефти.

Во второй половине марта 2026 года вице-премьер Александр Новак заявил о стабильности экономики в сложных условиях. По его словам, страна развивается вопреки внешним попыткам воспрепятствовать этому.

В свою очередь, российские промышленники и предприниматели полагают, что регулятор должен серьезно понижать ключевую ставку, дабы предотвратить заморозку экономики.

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