Песков: Для сомнений в стабильности российской экономики нет поводов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации в экономике страны. Его процитировало РИА Новости.

Песков не увидел поводов для сомнений в макроэкономической стабильности. Он согласился с тем, что ситуация на глобальных энергетических рынках очень непостоянна и это сказывается на всех государствах. Однако Россия обеспечила свою макроэкономическую стабильность. В связи с этим он напомнил об увеличивающейся доле доходов, которые не связаны с экспортом газа и нефти.

Во второй половине марта 2026 года вице-премьер Александр Новак заявил о стабильности экономики в сложных условиях. По его словам, страна развивается вопреки внешним попыткам воспрепятствовать этому.

В свою очередь, российские промышленники и предприниматели полагают, что регулятор должен серьезно понижать ключевую ставку, дабы предотвратить заморозку экономики.