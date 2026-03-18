Экономику России назвали устойчивой

Новак: Российская экономика показывает стабильность в непростых условиях

Российская экономика показывает стабильность в непростых условиях. Устойчивой экономику назвал вице-премьер Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

Он заявил, что страна продолжает развиваться вопреки внешним попыткам помешать этому. «Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, объективное замедление после фазы активного роста, российская экономика демонстрирует устойчивость», — констатировал Новак на итоговой коллегии Минэкономразвития.

Вице-премьер также заявил, что ВВП за три года вырос более чем на 10 процентов, что выше, чем в среднем по миру.

В рамках итоговой коллегии Минэкономразвития его глава Максим Решетников отметил, что правительство готовится приоритизировать расходы бюджета в целях долгосрочной стабильности бюджетной системы. По его словам, пересмотр трат будет способствовать направлению средств в те сектора и технологии, которые обеспечат рост на долгосрочном горизонте.

