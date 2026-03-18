14:01, 18 марта 2026Экономика

Экономику России назвали устойчивой

Новак: Российская экономика показывает стабильность в непростых условиях
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российская экономика показывает стабильность в непростых условиях. Устойчивой экономику назвал вице-премьер Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

Он заявил, что страна продолжает развиваться вопреки внешним попыткам помешать этому. «Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, объективное замедление после фазы активного роста, российская экономика демонстрирует устойчивость», — констатировал Новак на итоговой коллегии Минэкономразвития.

Вице-премьер также заявил, что ВВП за три года вырос более чем на 10 процентов, что выше, чем в среднем по миру.

В рамках итоговой коллегии Минэкономразвития его глава Максим Решетников отметил, что правительство готовится приоритизировать расходы бюджета в целях долгосрочной стабильности бюджетной системы. По его словам, пересмотр трат будет способствовать направлению средств в те сектора и технологии, которые обеспечат рост на долгосрочном горизонте.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Турист высказался о появлении подозрительной машины в месте исчезновения Усольцевых

    В Госдуме в первом чтении одобрили проект о выдворении детей мигрантов после 18-летия

    Иран ответил на расправу над серым кардиналом

    В Россию стало приезжать больше иностранных туристов

    В России прокомментировали согласование ЕС кредита Украине в обход вето Венгрии

    Экономику России назвали устойчивой

    Европа нашла способ сдержать давление Трампа

    В России оценили новые условия для вступления Украины в ЕС

    Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем высшего уровня

    Все новости
