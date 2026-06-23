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11:19, 23 июня 2026МирЭксклюзив

Политолог высказался об условиях отмены антироссийских санкций Европой

Политолог Журавлев: ЕС не хочет отменять санкции, чтобы раздербанить Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Некоторые европейские политики и бизнесмены, особенно промышленники, выступают за отмену антироссийских санкций, так как именно они в реальности занимаются экономикой: что-то производят, продают, перевозят, рассказал политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он высказался об условиях отмены ограничений.

Управляют Европой люди, которые ни за что не отвечают и видят решение задачи по-другому, указал эксперт. Он напомнил, что в ЕС двухслойное управление: есть национальные правительства, а есть наднациональные институты.

Таким образом бизнесмены и представители национальных государств говорят о том, что их страны не должны погибнуть в процессе борьбы с Россией и призывают отменять санкции на условиях прекращения войны, сообщил Журавлев.

«Если национальные государства говорят: "Давайте вернем русскую нефть, русский лес и все остальное и будем процветать, будем более рентабельны, чем американцы", — то наднациональники говорят: "Давайте победим русских в военной области, экономически, как-нибудь победим и раздербаним их так, как в 90-е годы, и тогда мы заработаем больше, чем мы получим на разумных экономических отношениях с Россией. То есть это две разные стратегии. Не то что те, кто сидит в Брюсселе, не думают о выгоде. Думают. Только выгода им видится несколько в ином виде, потому что они за конкретную жизнь стран не отвечают», — высказался эксперт.

Собеседник «Ленты.ру» признался, что, исходя из вышесказанного, не видит ситуации, при которой Европа может отменить антироссийские санкции.

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Ранее председатель Демократического молодежного сообщества Европы (DEMYC), испанский политик Хавьер Уртадо Мира заявил, что санкции против России следует отменить. Он назвал ограничения наказанием для европейцев и сравнил их с выстрелом себе в ногу.

До этого британский политик Джордж Гэллоуэй сравнил западные санкции против России с бумерангом. Он также подчеркнул, что решения об антироссийских санкциях принимались чиновниками, не избранными народом.

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