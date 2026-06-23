Политолог Журавлев: ЕС не хочет отменять санкции, чтобы раздербанить Россию

Некоторые европейские политики и бизнесмены, особенно промышленники, выступают за отмену антироссийских санкций, так как именно они в реальности занимаются экономикой: что-то производят, продают, перевозят, рассказал политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он высказался об условиях отмены ограничений.

Управляют Европой люди, которые ни за что не отвечают и видят решение задачи по-другому, указал эксперт. Он напомнил, что в ЕС двухслойное управление: есть национальные правительства, а есть наднациональные институты.

Таким образом бизнесмены и представители национальных государств говорят о том, что их страны не должны погибнуть в процессе борьбы с Россией и призывают отменять санкции на условиях прекращения войны, сообщил Журавлев.

«Если национальные государства говорят: "Давайте вернем русскую нефть, русский лес и все остальное и будем процветать, будем более рентабельны, чем американцы", — то наднациональники говорят: "Давайте победим русских в военной области, экономически, как-нибудь победим и раздербаним их так, как в 90-е годы, и тогда мы заработаем больше, чем мы получим на разумных экономических отношениях с Россией. То есть это две разные стратегии. Не то что те, кто сидит в Брюсселе, не думают о выгоде. Думают. Только выгода им видится несколько в ином виде, потому что они за конкретную жизнь стран не отвечают», — высказался эксперт.

Собеседник «Ленты.ру» признался, что, исходя из вышесказанного, не видит ситуации, при которой Европа может отменить антироссийские санкции.

Ранее председатель Демократического молодежного сообщества Европы (DEMYC), испанский политик Хавьер Уртадо Мира заявил, что санкции против России следует отменить. Он назвал ограничения наказанием для европейцев и сравнил их с выстрелом себе в ногу.

До этого британский политик Джордж Гэллоуэй сравнил западные санкции против России с бумерангом. Он также подчеркнул, что решения об антироссийских санкциях принимались чиновниками, не избранными народом.

