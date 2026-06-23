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17:13, 23 июня 2026Бывший СССР

Приграничный регион Украины стали защищать от атак БПЛА одним способом

В Харьковской и Запорожской областях начали массово натягивать антидроновые сетки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Харьковской области Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области начали массово натягивать антидроновые сетки. Об этом в Telegram сообщил телеканал «Киев-24».

«В Харьковской и Запорожской областях массово натягивают антидроновые сетки над дорогами, мостами и важными маршрутами», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в Харьковской области таким способом защищают окружную дорогу, а также купянское, изюмское, боровское и лозовское направления. В Запорожье же сетки используют для укрытия основных городских магистралей, а также мостов и трасс на Орехов и Днепропетровскую область.

В последние дни Российская армия активно наносит удары по мостам, железнодорожным станциям и промышленным объектам украинской стороны, чтобы прервать логистические цепочки противника. Таким образом, Украину накрыла волна мощных взрывов. В частности, недавно под атакой оказались подконтрольная властям Киева часть Донбасса, а также Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Житомирская области. ВС РФ атаковали объекты и в Хмельницкой области, Полтаве, Черкасской, Одесской и Черниговской областях.

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