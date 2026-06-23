Путин раскрыл мотив ударов ВСУ по территории России

Путин: Киев ударами пытается создать себе условия на случай возобновления переговоров

Киев пытается создать себе выгодные условия ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России на случай возобновления переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Все, что делается на этом направлении этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью», — подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что Украина пытается создать для России дополнительные угрозы ударами по мирным объектам. По мнению российского лидера, Киев намерен создать для себя благоприятные условия перед возможными новыми раундами переговоров. При этом он отметил, что именно украинское руководство отказалось в свое время от переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Путин назвал допустимую точку возобновления переговоров с Украиной. Он также подчеркнул, что переговоры должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».