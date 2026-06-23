Раскрыто состояние актрисы Волковой после экстренной госпитализации

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что чувствует себя лучше после госпитализации

Актриса Екатерина Волкова сообщила о выписке из больницы после экстренной госпитализации. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«К сожалению, из-за рабочих обязательств мне приходится выписаться уже сегодня, так как завтра у меня вылет на гастроли», — пояснила артистка и добавила, что чувствует себя лучше.

Волкова поблагодарила поклонников за поддержку и переживания. По словам актрисы, уже 23 июня она отправится на гастроли в Екатеринбург, а затем — в Нижний Тагил и Тюмень. Екатерина подчеркнула, что запланированный тур состоится благодаря помощи врачей, сделавших все возможное для ее выздоровления.

21 июня Волкова сообщила об экстренной госпитализации, не раскрыв ее причины. Позже стало известно, что актриса попала в больницу с признаками острого синусита с ярко выраженным болевым синдромом.