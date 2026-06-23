Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:19, 23 июня 2026Экономика

Раскрыты наследники народного артиста Ножкина

Адвокат Бенхин: Имущество Ножкина может унаследовать его внебрачный сын
Александра Качан (Редактор)
Михаил Ножкин. Архивное фото

Михаил Ножкин. Архивное фото. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Имущество народного артиста РСФСР Михаила Ножкина может унаследовать его внебрачный сын. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, ключевым фактором в вопросе является наличие завещания или решение суда о подтверждении родства. При наличии завещания сын артиста унаследует его имущество через полгода. В противном случае вступит в силу закон об очередях наследования, и родственнику Ножкина придется предоставить результаты теста ДНК.

«При подтверждении родства, по суду этот человек становится наследником первой очереди. И тогда ему достанется наследство Ножкина», — заключил Бенхин.

Об уходе Ножкина сообщили 23 июня, ему было 89 лет. Артист запомнился зрителям по ролям в фильмах «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал допустимую точку возобновления переговоров с Украиной

    Привычная приправа оказалась полезна для работы мозга

    Перебравшаяся в Африку россиянка рассказала о колдунах и кровавых жертвоприношениях

    Названа причина появления смерча в российском регионе

    В России захотели отменить госпошлину за регистрацию брака за счет разводящихся

    Доктор Мясников назвал абсолютно неправильным одно нововведение Минздрава

    ФИФА лишила аккредитации комментатора ЧМ-2026

    Врачи под Москвой спасли пациента с пересаженным сердцем после инфаркта

    Дачников призвали высадить в саду некоторые растения

    Онколог перечислила неочевидные симптомы рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok