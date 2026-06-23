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19:04, 23 июня 2026Путешествия

Россиянам дали советы по защите от рыбы-хирурга на курортах Египта

Эксперт по дайвингу: Рыба-хирург не нападает на человека первой
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: p_anna / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам дали советы по защите от рыбы-хирурга на популярных курортах Египта. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по дайвингу и морским видам спорта Абдессалям Ауд.

Специалист объяснил, что эти морские обитатели не нападают на людей первыми. Если соблюдать дистанцию, можно обезопасить себя от травм, заверил он. Острые шипы рыба-хирург использует для защиты при угрозе. Это подтвердил и директор управления природных заповедников египетской провинции Южный Синай Валид Хасан.

«Любое защитное поведение с ее стороны связано с охраной гнезд и икры в период размножения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что рыбы-хирурги начали все чаще нападать на российских туристов на курортах Египта. Известно, что за последние недели было зафиксировано несколько случаев атаки опасных морских обитателей на отдыхающих из РФ в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.

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