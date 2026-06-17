Рыбы-хирурги атаковали россиян на курортах Египта

Рыбы-хирурги начали нападать на российских туристов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде

Рыбы-хирурги начали все чаще нападать на российских туристов на курортах Египта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что за последние недели было зафиксировано несколько случаев атаки опасных морских обитателей на отдыхающих из РФ в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Одна из пострадавших по имени Анастасия рассказала, что зашла в воду и увидела красивых рыб у берега. Когда одна из них приблизилась, женщина ощутила резкую боль в ноге. Пострадавшую отправили в больницу. После нападения рыбы-хирурга ей наложили несколько швов.

Еще одна россиянка по имени Венера осталась с проколами ноги в трех местах после встречи с морским обитателем. При этом, как отмечают соотечественники, не везде на береговой линии есть предупреждающие знаки.

Ранее португальский кораблик, который считается самой опасной медузой в мире, атаковал 10-летнего россиянина на Мальдивах. Мальчик приехал отдыхать на острова вместе с мамой.