В 2025-м доля столкнувшихся с невозможностью безналичной оплаты россиян выросла до 43 %

По итогам 2025 года россияне стали чаще сталкиваться с невозможностью оплатить покупку безналичным способом. Об этом сообщают аналитики Центрального банка России (ЦБ).

Доля граждан, которые сталкивались с невозможностью оплатить покупку безналичным способом, увеличилась с 32 до 43 процентов. Проблемы возникали как в связи с неисправностью оборудования, так и из-за отсутствия интернета. Чтобы расплатиться в небольших магазинах, на рынках и в киосках, они стали использовать наличные.

Также в 2025-м увеличилась и доля граждан, которые оплачивают товары и услуги преимущественно наличными деньгами. Она составила 27 процентов (в 2024 году — 24 процента).

«Люди запасались "живыми" деньгами на случай, если не будет возможности расплатиться картой из-за отсутствия интернета. Почти половина респондентов вообще не представляют жизни без наличных», — констатировали аналитики.

Несмотря на трудности с оплатами, безналичные платежи продолжили рост — самым востребованным способом расчета оставалась дебетовая карта. Также выросло число тех, кто платил по QR-коду через Систему быстрых платежей. На третьем месте по популярности расположились мобильные и онлайн-банки. В целом безналичные платежи люди ценят за скорость, простоту, наличие бонусных программ и кешбэка, добавили в ЦБ.

Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук призвал не связывать всплеск спроса на наличные в России исключительно с последствиями ограничений в работе интернета или платежных систем, поскольку «к этим вызовам ключевые игроки рынка уже адаптировались».

