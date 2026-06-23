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16:31, 23 июня 2026Ценности

Россиянкам назвали самую модную вещь в гардеробе на лето

Инфлюэнсер Анита Глосс назвала топ кроше самым модным в гардеробе на лето
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rose Marinelli / Shutterstock / Fotodom

Модный инфлюенсер Анита Глосс назвала россиянкам самую трендовую вещь в гардеробе на лето. Пост опубликован в Telegram-канале «Русская мода», насчитывающем 205 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, в текущем сезоне актуальными стали топы кроше.

«Я долго разглядывала разные варианты и поняла, что эта фактурная вязка способна мгновенно преобразить даже самый простой образ», — заявила специалистка, демонстрируя подборку удачных вариантов изделия.

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Так, Глосс посоветовала присмотреться к моделям молочного и черного оттенков. Также инфлюэнсер предложила обратить внимание на топ, связанный из деталей нескольких цветов: белого, бежевого и зеленого.

Ранее в июне Who What Wear назвали самый модный цвет лета 2026 года. Им оказался оттенок «зеленое яблоко». При этом популярными по-прежнему остаются сливочно-желтый, бледно-голубой и насыщенной фиолетовый тона.

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