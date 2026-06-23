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13:43, 23 июня 2026Россия

Стали известны детали запланированного контакта России и Украины

Омбудсмен Лантратова: Россия и Украина договорились о посещении военнопленных
Майя Назарова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Омбудсмены России и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных и обмене собранной информацией. Такие детали о запланированном контакте двух государств стали известны РИА Новости от уполномоченного по правам человека при президенте РФ Яны Лантратовой.

Она пояснила, что сейчас разрабатываются дорожная карта и график посещений.

Лантратова заверила, что у нее выстроено достаточно конструктивное взаимодействие с институтом омбудсмена Украины.

«Мне кажется, это очень важная гуманитарная миссия. Многие семьи разъединены и не имеют никакой возможности встретиться друг с другом. И на нашей первой встрече, так беспрецедентно получилось, нам уже удалось воссоединить семьи», — поделилась правозащитница на полях консультативной встречи национальных органов государств — членов ШОС по правам человека в Бишкеке.

До этого Лантратова объявила, что Россия и Украина в скором времени могут обменяться военнопленными и гражданскими. Подчеркивалось, что на Украине все еще удерживают пять мирных жителей Курской области, вывезенных с российской территории.

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