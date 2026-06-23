Стало известно об аресте топ-менеджера российской госкорпорации

Суд арестовал сотрудника «Ростеха» Полубоярова по делу о злоупотреблениях

Суд в Москве арестовал сотрудника госкорпорации «Ростех» Михаила Полубояринова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ему вменяют статью 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Фабула дела не раскрывается. По словам источника газеты «Ведомости», дело может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБ, где он трудился с 2009 по 2019 год. Правоохранительные органы занимаются эпизодом, который имел место в 2016-м.

После ВЭБ Полубояров был топ-менеджером в российской авиакомпании, откуда в 2023 году перешел в «Ростех».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение об обращении в доход государства акций холдинга «Русагро», принадлежавших основателю компании Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову.