Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:17, 23 июня 2026Ценности

Уехавшая в США дочь Владимира Машкова показала фото 16-летней дочери

Уехавшая в США дочь Владимира Машкова Мария показала фото 16-летней дочери Стефании
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @masha_mashkova_official

Актриса Мария Машкова показала фото 16-летней дочери Стефании. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Уехавшая из России в США знаменитость поделилась кадром, на котором ее наследница запечатлена вместе с ней в компании друзей-подростков. Девушка позировала в кепи, олимпийке и мини-юбке, выбрав в качестве обуви ботинки на каблуках.

Материалы по теме:
Кара настигла: самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
Кара настигла:самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
6 октября 2022
На грани фола. Как бывшая поп-звезда и кумир миллионов Виктория Бекхэм погрязла в долгах и разругалась с сыном?
На грани фола.Как бывшая поп-звезда и кумир миллионов Виктория Бекхэм погрязла в долгах и разругалась с сыном?
25 августа 2022

В апреле дочь Владимира Машкова пообещала вернуться в Россию и выразила благодарность родным за свою жизнь. «Мамочка! Ты мой главный фанат. Не представляю, как бы я справлялась с задачами этой жизни, если бы ты не была так близко и… близкой. Я тебя просто обожаю. Папа, спасибо за жизнь. Бабуля, дедуля… Дождитесь меня… Пожалуйста», — отметила она в описании к публикации.

9 апреля Машковой исполнился 41 год. Свой пост она сопроводила трогательным семейным видео из своего детства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о тайной просьбе Франции к России

    Холанд предрек поражение сборной Норвегии в матче с Францией на ЧМ-2026

    Лавров сделал заявление о возобновлении переговоров по Украине

    Лавров с иронией ответил на обвинения ЕС в адрес Белоруссии

    Полковник заявил о сорванных планах ВСУ по наступлению на Крым

    Россиянам станет проще пользоваться государственными сервисами за рубежом

    Названа причина возникновения смерчей

    Стоматолог назвал железные причины удалить зуб мудрости

    В Африке заметили российский «Спартак» с китайским W85

    В Минобороны раскрыли подробности боев за Константиновку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok