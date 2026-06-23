Уехавшая в США дочь Владимира Машкова показала фото 16-летней дочери

Уехавшая в США дочь Владимира Машкова Мария показала фото 16-летней дочери Стефании

Актриса Мария Машкова показала фото 16-летней дочери Стефании. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Уехавшая из России в США знаменитость поделилась кадром, на котором ее наследница запечатлена вместе с ней в компании друзей-подростков. Девушка позировала в кепи, олимпийке и мини-юбке, выбрав в качестве обуви ботинки на каблуках.

В апреле дочь Владимира Машкова пообещала вернуться в Россию и выразила благодарность родным за свою жизнь. «Мамочка! Ты мой главный фанат. Не представляю, как бы я справлялась с задачами этой жизни, если бы ты не была так близко и… близкой. Я тебя просто обожаю. Папа, спасибо за жизнь. Бабуля, дедуля… Дождитесь меня… Пожалуйста», — отметила она в описании к публикации.

9 апреля Машковой исполнился 41 год. Свой пост она сопроводила трогательным семейным видео из своего детства.