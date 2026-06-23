В России определили предельный срок стажировки

Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении срока стажировки шестью месяцами

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, регулирующий порядок прохождения стажировки в сфере труда и определяющий, что ее предельный срок не сможет быть больше шести месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что срочный трудовой договор о стажировке должен заключаться не позднее одного года после получения профессионального образования. Работодателя обяжут указывать в документах, что работник является стажером и обеспечивать наставничество, чтобы стажер овладел навыками работы по профессии.

Как уточнила один из авторов законопроекта, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, после прохождения стажировки специалиста должны будут брать в штат с заключением бессрочного договора и без назначения испытательного срока. По словам депутата, одобренная инициатива «закрывает лазейки для руководителей, которые пытаются хитрить и эксплуатировать молодых сотрудников».

Как ранее рассказал «Ленте.ру» юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов, количество стажировок удвоилось за пять лет, а самый частый спор между стажерами и работодателями возникает из-за того, что стажировка не оформляется документально и условия ее оплаты заранее не закрепляются.