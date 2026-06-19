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07:01, 19 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В России вырос спрос на стажеров

За пять лет спрос на стажеров в России вырос втрое
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

За пять лет российские работодатели увеличили количество стажировок втрое. О выросшем спросе на стажеров сообщил «Ленте.ру» юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.

С начала 2026-года бизнес искал более 91 тысячи стажеров, а зарплата для них выросла более чем на 100 процентов, до 75 тысяч рублей.

По наблюдениям юриста, сегодня самый частый спор между стажерами и работодателями возникает из-за того, что стажировка не оформляется документально, а условия ее прохождения и оплаты заранее не закрепляются.

«Отсутствие документального оформления стажировки сейчас может стать причиной трудовых споров. Если стажер докажет фактический допуск к работе, он вправе через суд потребовать признать отношения трудовыми и взыскать в свою пользу зарплату за все время работы. При этом важно понимать, что стажер, с которым заключен срочный трудовой договор, не может получать заработную плату меньше МРОТ с учетом установленной договором ставки. Если работник оформлен по ученическому договору, то ему выплачивается стипендия, которая тоже не может быть меньше установленного МРОТ», — пояснил юрист.

Важный помнить, что при оформлении срочного трудового договора со стажером для него действуют все льготы и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Работодатель обязан предоставить стажеру отпуск и уплачивать все необходимые страховые взносы и больничные в том же порядке, что и для других работников, добавил Кузнецов.

Ранее стало известно, что наиболее востребованными для российских подростков в возрасте от 16 до 18 лет стали вакансии операторов кол-центров. На втором месте оказались грумеры, а на третьей — помощники официантов.

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