Экономика
03:17, 18 февраля 2026Экономика

Раскрыты самые востребованные в России вакансии для подростков

РИА Новости: Подростков в основном привлекают вакансии операторов колл-центров
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Наиболее востребованными вакансиями для подростков в возрасте от 16 до 18 лет оказались операторы колл-центров. Спрос на такую сферу деятельности за год вырос на 38 процентов, о чем пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «Авито работа».

В этой области средние предлагаемые зарплаты для подростков составили 48,5 тысячи рублей в месяц. Как считают эксперты, данная позиция остается одной из самых доступных для молодежи. Вызвано это простотой работы и возможностью самому определять график занятости.

Ко всему прочему, в список востребованных вакансий вошли грумеры — мастера по уходу за домашними животными. Число предложений на рынке выросло на 34 процента, а а средняя зарплата в 2025 году оказалась выше 61 тысячи рублей. В тройку также вошли помощники официантов (средняя зарплата — 65,5 тысячи рублей).

Аналитики выяснили, что возросший спрос фиксируется на специалистов поддержки и продавцов-консультантов — по 17 процентов. Средние зарплаты в этой категории равняются около 48,1 и 55,7 тысячам рублей в месяц соответственно.

Ранее опрос определил, что большинство россиян положительно относятся к подростковым подработкам в летний период. В качестве ключевых причин для этого соотечественники назвали необходимость развивать самостоятельность (78 процентов) и ответственность (73 процента).

