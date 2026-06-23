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17:52, 23 июня 2026Ценности

Участница «Фабрики звезд» вышла в свет в наряде за полмиллиона рублей

Певица Виктория Дайнеко посетила премию «Муз-ТВ» в платье Alexander McQueen
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Участница шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко посетила премию «Муз-ТВ» в наряде за полмиллиона рублей. Стоимость образа певицы раскрыл Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, 39-летняя певица вышла в свет в платье коллекции Alexander McQueen. При этом известно, что в данном наряде исполнительница появлялась на музыкальной премии 21 год назад.

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7 мая 2019

Дайнеко дополнила образ сумкой Dior и колье со стразами. В качестве обуви она выбрала босоножки от Alevi Milano.

В декабре 2025 года Виктория Дайнеко похвасталась сумкой за полмиллиона рублей. Она продемонстрировала упакованную в фирменную коробку сумку Hermes.

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