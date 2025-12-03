Реклама

19:15, 3 декабря 2025

38-летняя участница «Фабрики звезд» похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Певица Виктория Дайнеко похвасталась сумкой Hermes за 510 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Участница шоу «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко похвасталась сумкой за полмиллиона рублей. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя певица разместила видео, на котором продемонстрировала упакованную в фирменную коробку сумку Hermes. Известно, что стоимость такого аксессуара на сайте для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly составляет 510 тысяч рублей.

«Когда, несмотря на все хлопоты, связанные с домом, и о себе любимой не забываю», — высказалась она.

В мае российский хирург раскрыла изменения во внешности 38-летней участницы «Фабрики звезд». Доктор Мадина Осман заявила, что по визуальным признакам серьезных хирургических вмешательств у певицы не было.

