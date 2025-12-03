38-летняя участница «Фабрики звезд» похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Певица Виктория Дайнеко похвасталась сумкой Hermes за 510 тысяч рублей

Участница шоу «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко похвасталась сумкой за полмиллиона рублей. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя певица разместила видео, на котором продемонстрировала упакованную в фирменную коробку сумку Hermes. Известно, что стоимость такого аксессуара на сайте для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly составляет 510 тысяч рублей.

«Когда, несмотря на все хлопоты, связанные с домом, и о себе любимой не забываю», — высказалась она.

В мае российский хирург раскрыла изменения во внешности 38-летней участницы «Фабрики звезд». Доктор Мадина Осман заявила, что по визуальным признакам серьезных хирургических вмешательств у певицы не было.

