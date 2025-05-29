Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:41, 29 мая 2025Ценности

Российский хирург раскрыла изменения во внешности 38-летней участницы «Фабрики звезд»

Хирург Осман заметила признаки подтяжки на лице певицы Дайнеко
Екатерина Ештокина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман раскрыла изменения во внешности участницы шоу «Фабрики звезд» Виктории Дайнеко. Соответствующий материал публикует «Страсти».

Доктор заявила, что по визуальным признакам серьезных хирургических вмешательств у певицы не было. Однако Осман заметила на лице Дайнеко следы ботулинотерапии или эндоскопической подтяжки верхней трети лица. «Обращает на себя внимание специфическая форма век, и особенно — приподнятые хвостики бровей. Они лишены характерного нависания, что может указывать на косметологическое вмешательство», — пояснила эксперт.

Материалы по теме:
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018

Специалист подчеркнула, что 38-летняя исполнительница могла также прибегнуть к другим инъекционным процедурам. «Нельзя исключать ботокс в область носогубных складок. Однако, если и были какие-либо вмешательства, то они были выполнены очень аккуратно и в разумных пределах, поскольку лицо выглядит гармонично и натурально», — уточнила Осман.

В заключение хирург добавила, что показаний для радикальных изменений во внешнем виде Дайнеко нет. Для улучшения качества кожи и омоложения она посоветовала только аппаратные процедуры.

Ранее в мае врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева. Доктор Максим Усунгван оценил ухоженное лицо 37-летнего исполнителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии

    Путин раскрыл вклад погибшего экс-премьера Японии в отношения с Россией

    Южная Корея представила концепт морского носителя дронов

    Дуров заявил о феноменальном отклике на облигации Telegram

    Туристка потеряла паспорт в летевшем в Китай самолете и была сразу же депортирована

    В Сербии отреагировали на обвинения в поставках боеприпасов Украине

    Российские военные нашли останки десятков солдат ВСУ в курских лесах

    Суд отправил в СИЗО работавшую на иностранные спецслужбы адвоката

    Убийцу поймали через 42 года после преступления

    Известный актер избавится от роскошного дома в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости