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11:40, 23 июня 2026Россия

Военблогер объяснил снижение силы атак ВСУ на Крым

Подоляка: ВСУ накапливают силы для следующей атаки на Крым
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Government of Sevastopol / Handout via Reuters

Украина накапливает ресурсы для следующего крупного удара по Крыму. Так снижение силы атак на полуостров объяснил военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Ночной налет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым он назвал относительно слабым. «Очевидно, противник накапливает дроны для следующего крупного удара. А пока идут попытки ослаблять наше ПВО малыми налетами. Причем в первую очередь в районе Крымского моста», — предупредил Подоляка.

По его словам, атаки были нацелены в основном на энергетику полуострова.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь с 22 на 23 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами 143 беспилотника ВСУ. Дроны уничтожены в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республиках Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 21 июня ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о четырех жертвах налета беспилотников на нефтяной терминал в поселке Чушка. Кроме того, обломки упали на территорию частных домовладений.

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