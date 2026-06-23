Замглавы МИД РФ: Курс Брюсселя по Украине опасен для населения ЕС

Курс еврочиновников на эскалацию конфликта на Украине представляет опасность, в том числе для жителей стран Евросоюза. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, роль евробюрократии, функционеров Еврокомиссии в этом процессе глубоко деструктивна и опасна, опасна в том числе для населения стран — членов Евросоюза», — отметил дипломат.

По его словам, европейские чиновники не заботятся о безопасности своих народов, а сосредоточены на выполнении собственных методичек и стремлении нанести России стратегическое поражение. «Они уверовали в то, что выполнение этих методичек принесет искомый результат», — добавил Рябков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) у западных стран произошла смена ролей в вопросе Украины. По его словам, сначала главной силой, оказывающей политическую военную помощь Киеву, была администрация бывшего президента США Джо Байдена, однако при Дональде Трампе Вашингтон предпринимал посреднические усилия, поэтому на какое-то время европейцам «пришлось взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России».