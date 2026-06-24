В районе Китай-города в Москве зафиксировали 20 драк за месяц

20 драк за месяц зафиксировали в одном районе Москвы. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, речь идет о Китай-городе.

Бои проходят там, поскольку на улицах расположено много баров. Стычки и драки чаще всего развертываются именно у питейных заведений. Жители Китай-города начали жаловаться на молодых людей, которые под воздействием спиртного, ведут себя неадекватно.

Очередной конфликт вспыхнул на Маросейке. Одной компании не понравилось, что рядом с ними курили. В итоге драка охватила еще и стоявших поблизости. Потасовка затихла только тогда, когда некоторые из участников не смогли подняться. Видеоролики с разборками в Китай-городе заполонили соцсети.

Как утверждает Baza, полиция регулярно проводит рейды и ведет дежурства около питейных мест в этом районе. Однако часто во время стычек никто в правоохранительные органы не обращается. Граждан призвали не пренебрегать этим, так как оперативники смогут предотвратить тяжкие последствия и угомонить буйных.

Ранее сообщалось, что массовая драка началась у ночного клуба в Москве из-за брошенных окурков у машины.