Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 24 июня 2026Россия

20 драк за месяц зафиксировали в одном районе Москвы

В районе Китай-города в Москве зафиксировали 20 драк за месяц
Майя Назарова
СюжетМассовые драки в Москве

20 драк за месяц зафиксировали в одном районе Москвы. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, речь идет о Китай-городе.

Бои проходят там, поскольку на улицах расположено много баров. Стычки и драки чаще всего развертываются именно у питейных заведений. Жители Китай-города начали жаловаться на молодых людей, которые под воздействием спиртного, ведут себя неадекватно.

Очередной конфликт вспыхнул на Маросейке. Одной компании не понравилось, что рядом с ними курили. В итоге драка охватила еще и стоявших поблизости. Потасовка затихла только тогда, когда некоторые из участников не смогли подняться. Видеоролики с разборками в Китай-городе заполонили соцсети.

Как утверждает Baza, полиция регулярно проводит рейды и ведет дежурства около питейных мест в этом районе. Однако часто во время стычек никто в правоохранительные органы не обращается. Граждан призвали не пренебрегать этим, так как оперативники смогут предотвратить тяжкие последствия и угомонить буйных.

Ранее сообщалось, что массовая драка началась у ночного клуба в Москве из-за брошенных окурков у машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о пострадавших и масштабных разрушениях в Севастополе после атаки ВСУ

    Укрепление доллара к рублю объяснили

    В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму

    Редчайшие львы сожрали двух человек за три дня

    Жена Джастина Бибера в нижнем белье снялась для рекламы

    Стала известна судьба ушедшего на СВО жестокого убийцы

    Отказавшемуся от операции на руку Диброву предрекли потерю ее подвижности навсегда

    Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

    Бортпроводницы раскрыли пять раздражающих их привычек пассажиров в туалете

    Российские силы перерезали логистику ВСУ близ Омельника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok