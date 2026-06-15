Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 15 июня 2026Россия

Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

Массовая драка началась у ночного клуба в Москве из-за брошенных окурков у машины
Майя Назарова

Массовая драка началась у ночного клуба «Клуб» в Москве из-за брошенных окурков у машины. Разборки попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как словесная перепалка между молодыми людьми перерастает в побоище. Собравшиеся у входа в клуб наносят друг другу хаотичные удары. На другом фрагменте толпа подначивает двух горожан. Они катают друг другу по асфальту и разбивают лица.

Как утверждает Baza, успокоить участников потасовки сумел охранник, вооруженный перцовым баллончиком. В полиции произошедшее пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в Башкирии группа неизвестных ворвалась в ночной клуб «Матрешка» и избила отдыхающих. По факту случившегося была организована проверка. Потерпевших направили на судебно-медицинское освидетельствование для оценки тяжести телесных повреждений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе пригрозил Калининграду и Санкт-Петербургу

    Посольство высказалось о задержании Британией танкера «теневого флота» России

    В Минобороны отчитались о взятом российскими военными населенном пункте в ДНР

    Китай сочли инфляционной угрозой для мировой экономики

    Российский боец UFC поставил на бой Топурия — Гейджи и выиграл 400 миллионов рублей

    Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

    Шансы на очередное снижение ключевой ставки Банка России оценили

    Собирающимся в Европу россиянам сделали важное предупреждение

    Командир «Айдара» пожаловался на гея-уклониста

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok