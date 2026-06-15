Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

Массовая драка началась у ночного клуба в Москве из-за брошенных окурков у машины

Массовая драка началась у ночного клуба «Клуб» в Москве из-за брошенных окурков у машины. Разборки попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как словесная перепалка между молодыми людьми перерастает в побоище. Собравшиеся у входа в клуб наносят друг другу хаотичные удары. На другом фрагменте толпа подначивает двух горожан. Они катают друг другу по асфальту и разбивают лица.

Как утверждает Baza, успокоить участников потасовки сумел охранник, вооруженный перцовым баллончиком. В полиции произошедшее пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в Башкирии группа неизвестных ворвалась в ночной клуб «Матрешка» и избила отдыхающих. По факту случившегося была организована проверка. Потерпевших направили на судебно-медицинское освидетельствование для оценки тяжести телесных повреждений.