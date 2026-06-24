Аэропорт курортного города России вновь приостановил работу

Росавиация: Аэропорт Геленджика приостановил работу 24 июня

Аэропорт популярного курортного города России вновь приостановил работу — речь идет о Геленджике. Об этом 24 июня сообщает официальный Telegram-канал Росавиации.

Уточняется, что авиагавань закрылась в 09:33 по московскому времени. Аэропорт прекратил работу второй раз за сутки. Предыдущие ограничения длились с 05:59 до 08:30 по московскому времени.

Ранее пауэрбанк загорелся в российском самолете, на борту которого находились 156 пассажиров и 6 членов экипажа. Инцидент произошел 21 июня на рейсе из Уфы в турецкую Анталью.