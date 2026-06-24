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10:02, 24 июня 2026Путешествия

Бортпроводницы раскрыли пять раздражающих их привычек пассажиров в туалете

PYOK: Стюардессы пожаловались на пять раздражающих привычек пассажиров в туалете
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kittikun Yoksap / Shutterstock / Fotodom

Бортпроводницы зарубежных авиалиний пожаловались на пассажиров, которые нуждаются в туалете сразу после посадки на борт. Пять раздражающих стюардесс привычек туристов в уборной самолета раскрыл портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Так, сотрудники авиакомпаний уверены, что их клиенты беспрепятственно могут воспользоваться туалетом в терминале аэропорта, однако те часто перегораживают проход и мешают попутчикам походом к бортовому санузлу сразу после того, как заняли свое место. Считается, что причина такого поведения кроется в стрессе, который люди испытывают во время рассадки, однако это не служит утешением для стюардесс, так как им мешают выполнять работу.

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Также работникам авиации досаждают трудности, которые испытывают пассажиры с открыванием двери в уборную, и то, что те могут занять помещение практически на все время полета. «Мы понимаем, вы хотите освежиться, особенно после долгого ночного перелета, но очередь из других пассажиров растет с каждой минутой, пока вы наносите гель под глаза. Давайте поторопимся», — добавляет источник.

Еще одна привычка — мусорить при посещении санузла. Бортпроводники отмечают, что люди часто разбрасывают туалетную бумагу, а также оставляют следы от зубной пасты и слюны на зеркале при чистке зубов. Те клиенты авиакомпаний, которые посещают уборную на борту в одних носках или даже босиком вызывают у стюардесс недоумение. «Если вас не пугает возможность наступить на чужую мочу или грязь — пожалуйста. Но когда стюардесса косо на вас смотрит — это намек, чтобы вы надели обувь перед тем, как идти в туалет», — отмечает автор материала.

Ранее стюардессы отказались помогать модели с инвалидностью в туалете и лишили ее перелета. Они заявили, что не смогут помогать женщине добираться до уборной во время полета.

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