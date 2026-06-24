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16:12, 24 июня 2026Спорт

Бывший футболист сборной России сравнил менталитет русских и американцев

Бывший футболист сборной России Сенников: В США менталитет другой, я не смогу там быть
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников сравнил менталитет русских и американцев. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Больше я люблю Россию. А в США просто появились друзья, потому иногда туда хочется поехать. Мысли остаться там у меня не было. В США менталитет другой совсем. Сразу спрашивают, откуда ты, сколько зарабатываешь, чем занимаешься», — сказал Сенников.

Также бывший защитник национальной команды разъяснил, чем американский образ жизни отличается от российского. «У них всех эти лизинги, кредиты, страховки… От этого всего жизнь достаточно сложная. Ну и если у тебя нет медицинской страховки, никто тебе не окажет услугу, когда тебе плохо. Это тебе не Россия — скорую вызвал, и тебя спасли», — подчеркнул Сенников.

Ранее американский боец смешанного стиля Джефф Монсон сравнил уровень жизни в России и США. «Когда я жил в Америке, был намного богаче. У меня был дом, машина, две машины, было больше денег, я был очень обеспечен финансово. В России у меня меньше денег. Но здесь я гораздо счастливее», — заявил Монсон.

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