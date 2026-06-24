Доктор Мясников после операции обратился к хейтерам цитатой о сильных и богатых

Мясников заявил, что его критикуют из-за видео с физическими упражнениями в личном блоге

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что его часто критикуют из-за того, что он публикуют в личном блоге видео с физическими упражнениями. В своем Telegram-канале доктор обратился к хейтерам и вспомнил цитату о сильных и богатых.

Мясников отметил, что прошел месяц после того, как ему сделали операцию по замене хрусталика, и теперь ему разрешены физические нагрузки. Он показал, как делает упражнение берпи. Телеведущий добавил, что многие пользователи соцсетей осуждают его за публикацию фото и видео с упражнениями, однако он считает таких критиков недалекими.

«Я просто показываю пример, как не сдаваться и не считаться с возрастом, указанным в паспорте. (...) Сильные люди вдохновляют, богатые помогают, спортсмены показывают пример. И только те, кому нечего предложить, пытаются унизить других», — заключил доктор.

О том, что он перенес операцию, Мясников рассказал в конце мая. Ведущий назвал самым тяжелым тот факт, что медики рекомендовали ему воздержаться от физических нагрузок.