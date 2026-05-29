Интернет и СМИ
16:24, 29 мая 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников перенес операцию и выпил стакан пива

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Кадр: Telegram-канал Доктор Мясников

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что перенес операцию. В своем Telegram-канале он пожаловался на ограничения, с которыми столкнулся после хирургического вмешательства.

Мясников опубликовал видео, на котором он пытается удержать равновесие на баланс-борде — тренажере, состоящем из длинной доски и валика. При этом на руках он держит кота. Доктор уточнил, что ролик был снят на второй день после операции по замене хрусталика глаза.

«Самое тяжелое — сидеть на попе ровно! Напрягаться — нельзя, читать, смотреть, физкультура, секс, нагибаться — ничего нельзя! Пиво — и то нельзя: якобы все газированные напитки могут провоцировать отек в глазу!» — написал врач. Он признался, что, вопреки правилам, выпил стакан пива.

По словам Мясникова, соблюдать ограничения ему необходимо в течение двух недель. «Пару дней я еще потерплю, а там не знаю. Рехнуться можно от этого покоя!» — добавил он.

Ранее Мясников рассказал, что ему снились ночные кошмары из-за работы. Он отметил, что во сне забывал перепроверить у пациентов уровень калия.

