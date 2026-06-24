Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 24 июня 2026Экономика

Два населенных пункта в России затопило после прорыва дамбы

МЧС: В Самарской области затопило два села из-за прорыва дамбы на реке Тергала
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Два населенных пункта в Самарской области затопило после прорыва дамбы на реке Тергала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по российском региону.

«В результате прорыва насыпной дамбы у населенного пункта Рысайкино Похвистневского района произошел подъем уровня воды в реке Тергала на полтора метра, розлив русла составил до 15 метров», — сообщили в ведомстве.

Подтопленными оказались 72 приусадебных участка в селах Алькино и Рысайкино. Эвакуация населения не потребовалась, уровень воды в реке уже начал падать, уточнили в МЧС. При этом власти региона подготовили два пункта временного размещения для пострадавших от потопа. На месте прорыва плотины сейчас работают 60 специалистов и 31 единица спецтехники.

Ранее реки вышли из берегов и затопили дома и дороги в Забайкальском крае. От паводка пострадали как минимум пять населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые уничтожила новейшее американское оружие ВСУ

    Два населенных пункта в России затопило после прорыва дамбы

    Знакомство с «девушкой» в интернете обернулось для российского подростка делом о теракте

    От принятых Госдумой налоговых поправок стали ждать стабилизации рынка топлива

    Звезда «Универа» похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

    Сибиряк решил пересечь пешком всю Россию ради одного города

    Россияне нашли на Урале платежные слитки-подделки из Новгорода

    Российский певец признался в сексе с готовящейся к свадьбе фанаткой

    Украину назвали сложным кандидатом в члены ЕС

    Интерес россиян к одной категории напитков начал слабеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok