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18:44, 24 июня 2026Культура

Егор Крид обратился к хейтерам

Певец Егор Крид поблагодарил авторов негативных комментариев в его адрес
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) поблагодарил комментаторов, критикующих его в социальных сетях. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«В последнее время в интернете появилось очень много негатива в мою сторону. Знаете, я очень благодарен этому периоду, потому что тем самым я стал еще больше обращать внимание на тех людей, которые меня любят», — высказался исполнитель.

Певец добавил, что очень благодарен своим поклонникам за то, что спустя столько лет в шоу-бизнесе ему по-прежнему удается попадать на верхние строчки музыкальных чартов.

Ранее Крид сравнил себя с Иисусом и пожаловался, что люди никогда не узнают его настоящего. Исполнитель согласился быть для людей «самым плохим», однако предупредил, что «Бог все видит» и «всем за все вернется».

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