09:50, 15 мая 2026Культура

Егор Крид сравнил себя с Иисусом

Певец Егор Крид заявил, что люди никогда не узнают его настоящего
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) пожаловался, что люди никогда не узнают его настоящего. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель заявил, что публике проще «слепо верить во все, кроме правды». Он согласился быть для людей «самым плохим», однако предупредил, что «Бог все видит» и «всем за все вернется».

«Всех больших всегда уничтожают, чему мы удивляемся? Даже Иисуса распяли — того, кто нес за собой любовь, прощение, милосердие», — подчеркнул Крид.

Ранее Крид столкнулся с волной критики после того, как отчитал зрителей за съемку его выступления на смартфоны. До этого артисту пришлось внести коррективы в концертный номер после скандала с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

