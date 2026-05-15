Егор Крид сравнил себя с Иисусом

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) пожаловался, что люди никогда не узнают его настоящего. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель заявил, что публике проще «слепо верить во все, кроме правды». Он согласился быть для людей «самым плохим», однако предупредил, что «Бог все видит» и «всем за все вернется».

«Всех больших всегда уничтожают, чему мы удивляемся? Даже Иисуса распяли — того, кто нес за собой любовь, прощение, милосердие», — подчеркнул Крид.

Ранее Крид столкнулся с волной критики после того, как отчитал зрителей за съемку его выступления на смартфоны. До этого артисту пришлось внести коррективы в концертный номер после скандала с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.