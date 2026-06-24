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21:47, 24 июня 2026Россия

Европу обвинили в убийстве российских детей

Заболоцкая: Страны ЕС участвуют в убийствах детей в России через оборонные концерны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Заболоцкая

Мария Заболоцкая. Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что страны Европы участвуют в убийствах детей в России, сотрудничая с украинскими производителями через свои оборонные концерны. Об этом сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что немецкая корпорация Hensoldt начала сотрудничать с украинскими производителями, а Франция предоставила площадку Eurosatory 2026 для демонстрации БПЛА, «которые используются для убийства детей».

До этого сообщалось, что Украина терпит крах на поле боя, и западные союзники не имеют возможности поставить Киеву необходимое оружие. Подчеркивается, что удары российских войск по противнику проводятся на высоком уровне, о чем свидетельствует значительный нанесенный ущерб украинской электросети.

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