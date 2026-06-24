«Калашников» поучаствует в тендере ВС Индии с БПЛА

«Калашников» поучаствует в тендере ВС Индии с БПЛА «СКАТ 350М»

«Калашников» поучаствует в тендере Вооруженных сил (ВС) Индии с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «СКАТ 350М». Об этом ТАСС рассказал директор по развитию бизнеса концерна в Индии Максим Караваев.

«В Индии мы его называем Garuda. Индийская компания-партнер, которая получит определенные технологии, на своем предприятии будет собирать этот БПЛА и производить отдельные комплектующие», — сказал руководитель.

По его словам, в ходе испытаний БПЛА Garuda подтвердил способность выполнять задачи в высокогорной местности, достигнув высоты 9,5 километра.

Ранее «Калашников» сообщил, что представит линейку беспилотников на выставке India Homeland Security Expo в Нью-Дели.

Также в июне концерн рассказал, что ударные дроны семейства «КУБ», которые активно применяют в зоне специальной военной операции, представили в ходе международной выставки «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» в Минске.