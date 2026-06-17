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20:34, 17 июня 2026Наука и техника

«Калашников» представил ударные «КУБы» в Минске

«Калашников» представил ударные дроны «КУБ-2Э» и «КУБ-10МЭ» в Минске
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Рособоронэкспорта / РИА Новости

Ударные дроны семейства «КУБ», которые активно применяют в зоне специальной военной операции (СВО), представили в ходе международной выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Посетители выставки смогут увидеть управляемые боеприпасы «КУБ-Э», «КУБ-2Э» и новые «КУБ-10МЭ». «По опыту СВО "КУБ-2Э" — наиболее эффективный управляемый барражирующий боеприпас для поражения движущихся целей на данный момент», — заявил концерн.

Там же напомнили, что дальность аппарата «КУБ-10МЭ» — 120 километров. Боеприпас с оптико-электронной системой наведения предназначен для высокоточного поражения целей. Производитель отмечает, что наибольшую эффективность «КУБы» достигают при работе в связке с разведывательным беспилотником «СКАТ 350М».

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В мае стало известно, что «Калашников» впервые показал скоростной дрон «СКАТ-220». Уменьшенная версия «СКАТа 350М» развивает скорость до 160 километров в час.

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