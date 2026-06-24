Концерт лидера Modern Talking оказался под угрозой из-за поддержки России

Концерт Дитера Болена в Эстонии решили отменить из-за положительных высказываний о России

Концерт бывшего солиста культовой группы Modern Talking Дитера Болена в Эстонии оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выступление артиста решили отменить из-за его поддержки России. 72-летний Болен накануне выступления в Таллине заявил, что общался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и отметил, что российской угрозы «нет уже десятилетия».

Также Болен заявил, что жизнь в Германии у него вызывает опасения. В итоге эстонские активисты потребовали отменить концерт, запланированный на 26 июня.

Ранее концерты немецкого певца Дитера Болена в Литве отменили из-за его высказываний, в которых музыкант отзывался о России в положительном ключе.