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19:20, 24 июня 2026Культура

Концерт лидера Modern Talking оказался под угрозой из-за поддержки России

Концерт Дитера Болена в Эстонии решили отменить из-за положительных высказываний о России
Андрей Шеньшаков

Фото: Rolf Vennenbernd / Reuters

Концерт бывшего солиста культовой группы Modern Talking Дитера Болена в Эстонии оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выступление артиста решили отменить из-за его поддержки России. 72-летний Болен накануне выступления в Таллине заявил, что общался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и отметил, что российской угрозы «нет уже десятилетия».

Также Болен заявил, что жизнь в Германии у него вызывает опасения. В итоге эстонские активисты потребовали отменить концерт, запланированный на 26 июня.

Ранее концерты немецкого певца Дитера Болена в Литве отменили из-за его высказываний, в которых музыкант отзывался о России в положительном ключе.

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