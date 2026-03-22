16:37, 22 марта 2026

Концерты экс-участника Modern Talking в Литве отменили из-за России

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Globallookpress.com

Концерты немецкого певца Дитера Болена в Литве отменили из-за его высказываний, в которых музыкант отзывался о России в положительном ключе. Об этом сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение), передает РИА Новости.

Концерты экс-участника дуэта Modern Talking должны были пройти 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе. Ссылки на мероприятия исчезли из системы продажи билетов.

«Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», — сказал руководитель отдела организации мероприятий на каунасской «Жальгирис Арене» Мантас Ведрикас.

LRT получило подтверждение от операторов, что билеты на концерты Болена не будут продавать. Портал допустил, что такое решение связано с высказываниями музыканта. В частности, Болен отметил, что Россия и Германия были «командой мечты». Также он заявил, что у Киева нет шансов в борьбе против России.

Ранее в марте мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас выступил против концерта группы «Нэнси» в столице Литвы. Он назвал российских музыкантов мягкой силой Кремля.

