Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:34, 10 марта 2026Культура

В Литве разглядели мягкую силу Кремля в «Дыме сигарет с ментолом»

Мэр Вильнюса: Группа «Нэнси» — это мягкая сила Кремля
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас выступил против концерта группы «Нэнси» в столице Литвы и назвал коллектив «мягкой силой Кремля». Об этом он напиcал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кажется, это здравый смысл: если ты зарабатываешь в России, то тебе не место в Вильнюсе и Литве. Когда понадобилось, мы быстро встали стеной против гибридной атаки Лукашенко. Может, нам нужна такая стена против мягкой силы Кремля?» — написал Бенкунскас.

Чиновник заявил, что направлял в сейм (парламент) Литвы предложение законодательно запретить гастроли российских артистов, но оно остается не рассмотренным. Он призвал депутатов сделать это на весенней сессии сейма, которая откроется 11 марта.

Группа «Нэнси», известная по хиту «Дым сигарет с ментолом», должна выступить в Вильнюсе 18 марта.

Ранее в Евросоюзе призвали запретить въезд родственникам бойцов специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой

    Теннисистка Андреева нецензурно обругала зрителей после вылета с турнира

    Россияне продолжили купаться в воде с мазутом в стране Азии и попали на видео

    Директор ФСБ рассказал об усложнении планируемых терактов против России

    В России стали гораздо реже открываться магазины шаговой доступности

    Композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет

    Пушилин заявил о возможности охвата Славянска

    В России пресекли деятельность десятков террористических ячеек

    Россияне перешли на более дешевый кофе навынос

    Иран атаковал американский военный объект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok