В Литве разглядели мягкую силу Кремля в «Дыме сигарет с ментолом»

Мэр Вильнюса: Группа «Нэнси» — это мягкая сила Кремля

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас выступил против концерта группы «Нэнси» в столице Литвы и назвал коллектив «мягкой силой Кремля». Об этом он напиcал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кажется, это здравый смысл: если ты зарабатываешь в России, то тебе не место в Вильнюсе и Литве. Когда понадобилось, мы быстро встали стеной против гибридной атаки Лукашенко. Может, нам нужна такая стена против мягкой силы Кремля?» — написал Бенкунскас.

Чиновник заявил, что направлял в сейм (парламент) Литвы предложение законодательно запретить гастроли российских артистов, но оно остается не рассмотренным. Он призвал депутатов сделать это на весенней сессии сейма, которая откроется 11 марта.

Группа «Нэнси», известная по хиту «Дым сигарет с ментолом», должна выступить в Вильнюсе 18 марта.

