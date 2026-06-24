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Забота о себе
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14:32, 24 июня 2026Забота о себе

Людей с низким давлением предупредили о неочевидной опасности

Профессор Корякин: При низком давлении риск болезни Альцгеймера выше в 2,7 раза
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

При низком артериальном давлении риск развития болезни Альцгеймера повышается в 2,7 раза. Об этой неочевидной опасности гипотонии предупредил доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин в беседе с aif.ru.

По словам ученого, выяснилось, что у людей с высоким артериальным давлением риск болезни Альцгеймера был в 1,6 раза выше, чем у здоровых людей, а у людей с пониженным давлением — в 2,7 раза.

Корякин считает, что одной из возможных причин этого может быть недостаточное кровоснабжение мозга. «Когда давление постоянно понижено, мозг может хронически недополучать кислород и питательные вещества», — отметил специалист. Со временем это способно негативно влиять на состояние нервных клеток и повышать вероятность деменции.

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Профессор подчеркнул, что пока нельзя однозначно утверждать, что низкое давление вызывает изменения в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера. По его словам, не исключено, что на самом деле происходит обратный процесс и деменция влияет на давление.

Ранее нутрициолог Шарлотта Миллс рассказала о неожиданных приемах, которые помогут снизить давление. По ее словам, при повышенном давлении многим помогает жевательная резинка или употребление свеклы, шпината и капусты.

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