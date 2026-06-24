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Забота о себе
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20:29, 24 июня 2026Забота о себе

Людям с бессонницей подсказали два необычных лайфхака для крепкого сна в жару

Врач Фелисес порекомендовал нанести на тело увлажняющий крем для крепкого сна в жару
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yoshi.Yu / Shutterstock / Fotodom

Врач Хосе Мануэль Фелисес подсказал два необычных лайфхака, которые помогут крепко спать в жару. Его рекомендации приводит издание El Confidencial.

Фелисес предупредил, что его советы не творят чудеса, но летом, когда невозможно уснуть, любая помощь будет кстати. Так, доктор порекомендовал людям с бессонницей вечером положить наволочку в холодильник и достать ее непосредственно перед сном. В результате можно будет отдохнуть в более прохладной обстановке, отметил он.

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Если требуется более сильное охлаждение, то стоит перед сном нанести на все тело увлажняющий крем, добавил специалист. Прохлада будет ощущаться до тех пор, пока косметический продукт полностью не впитается. Благодаря этим двум приемам в организме включается «внутренний кондиционер», который посылает головному мозгу сигнал о том, что пора засыпать, пояснил Фелисес.

Ранее невролог Юлия Прокофьева оценила пользу привычки выпивать бокал вина перед отходом в постель. Она предупредила, что из-за алкогольных напитков ухудшается качество сна.

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