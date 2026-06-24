Милонов высказался о массово разгуливающих голыми по лесам под Петербургом мужчинах

Депутат Милонов призвал обследовать массово обнажающихся в лесу мужчин

Нормальный мужчина по определению не может раздеваться догола и разгуливать по лесу, таких надо обследовать, считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что мужчины начали массово разгуливать голыми по лесам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Информацией о своих выходах в обнаженном виде россияне делятся в региональных чатах.

Депутат напомнил, что нахождение в общественном месте в обнаженном виде является хулиганством. Кроме того, по мнению парламентария, подобные действия говорят о девиантных отклонениях человека и требуют медицинского обследования.

«Мужчинами я бы таких людей не называл, поскольку это, безусловно, некие извращенцы. Человек, который так делает, непонятно, чем может дальше заняться. Может, он будет [голым] в плаще разгуливать и распахивать его перед людьми. Я бы сказал, что делиться этими результатами — это показывать свою девиантную психику. Поэтому нужно помогать этим людям, потому что, скорее всего, они просто больны и им требуется срочная психиатрическая помощь», — прокомментировал Милонов.

Ранее сообщалось, что в Московской области голый мужчина разгромил чужой припаркованный автомобиль. Дебошира задержали. Обстоятельства случившегося и мотивы его поступка выясняются.