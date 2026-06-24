Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 24 июня 2026РоссияЭксклюзив

Милонов высказался о массово разгуливающих голыми по лесам под Петербургом мужчинах

Депутат Милонов призвал обследовать массово обнажающихся в лесу мужчин
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Нормальный мужчина по определению не может раздеваться догола и разгуливать по лесу, таких надо обследовать, считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что мужчины начали массово разгуливать голыми по лесам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Информацией о своих выходах в обнаженном виде россияне делятся в региональных чатах.

Депутат напомнил, что нахождение в общественном месте в обнаженном виде является хулиганством. Кроме того, по мнению парламентария, подобные действия говорят о девиантных отклонениях человека и требуют медицинского обследования.

«Мужчинами я бы таких людей не называл, поскольку это, безусловно, некие извращенцы. Человек, который так делает, непонятно, чем может дальше заняться. Может, он будет [голым] в плаще разгуливать и распахивать его перед людьми. Я бы сказал, что делиться этими результатами — это показывать свою девиантную психику. Поэтому нужно помогать этим людям, потому что, скорее всего, они просто больны и им требуется срочная психиатрическая помощь», — прокомментировал Милонов.

Ранее сообщалось, что в Московской области голый мужчина разгромил чужой припаркованный автомобиль. Дебошира задержали. Обстоятельства случившегося и мотивы его поступка выясняются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по газовой инфраструктуре и «сердцу» нефтебазы в Запорожской области. Как это отразится на снабжении ВСУ?

    Лавров исключил одно условие для урегулирования на Украине

    Марка Jeland анонсировала новый автомобиль для россиян

    Бывший капитан «Спартака» перешел в «Локомотив»

    В одной стране жара привела к отмене посвященного экстремальной жаре форума

    Во Франции выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола

    Назван способ сэкономить при покупке дорогого смартфона

    В Кремле высказались по поводу рвения Армении в Европу

    Россиянам раскрыли способы извлечь насекомое из уха

    Анна Седокова упала на сцене из-за фаната

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok