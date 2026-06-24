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11:10, 24 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Москвичам предрекли потепление

Синоптик Шувалов: Температура в Москве в воскресенье повысится до 26 градусов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

После нескольких достаточно прохладных дней москвичей ждет потепление, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом о погоде на выходных он поделился с «Лентой.ру».

С четверга по субботу, 25-27 июня, в столице будет около 20 градусов тепла, рассказал синоптик. Также в эти дни ожидаются небольшие кратковременные дожди, добавил он.

«В воскресенье — уже гораздо более позитивное развитие событий. Та волна жары, которая накрыла Западную Европу частично коснется и европейской части нашей страны, и в Москве не исключено повышение температуры до 26-28 градусов. Дождей не будет», — обозначил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал в среду, 24 июня, в Москве переменную облачность без осадков. По его словам, в этот день в регионе ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, а воздух днем прогреется до плюс 20-23 градусов.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова призвала москвичей не ждать жары ни в конце июня, ни в начале июля. Метеоролог лишь прогнозирует, что к концу первого месяца лета погода в столице вернется к климатической норме. Но перед этим придется пережить еще одну волну похолодания.

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