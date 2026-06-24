Раскрыта мотивация Польши продолжать конфликт на Украине

Политолог Барынкин: Элиты Польши рассматривают конфликт на Украине как способ обогащения

Элиты Польши рассматривают продолжение конфликта на Украине как способ обогащения страны и усиления ее влияния в регионе. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин.

Барынкин отметил, что партия «Гражданская платформа» во главе с премьер-министром Польши Дональдом Туском рассматривает конфликт на Украине как способ заработка для страны и бизнеса, в то время как партия президента республики Кароля Навроцкого «Право и справедливость» во многом рассматривает Киев через оптику новой геополитической роли Варшавы в Центрально-Восточной Европе.

«Именно в пролонгации украинского кризиса польские либералы видят источник обогащения современной Польши, питательную базу для ее особого статуса в Европейском союзе и мировой политике», — подчеркнул политолог.

При этом, по мнению эксперта, несмотря на различия главных польских партий в подходах к Украине, нет никаких оснований полагать, что Варшава всерьез рассматривает членство Киева в Евросоюзе в обозримом будущем.

Ранее Кароль Навроцкий увидел угрозу в членстве Украины в ЕС. Политик заверил, что продолжит стоять «на страже доброго отношения к польскому фермеру, польским сельскохозяйственным продуктам».