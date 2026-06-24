Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 24 июня 2026МирЭксклюзив

Раскрыта мотивация Польши продолжать конфликт на Украине

Политолог Барынкин: Элиты Польши рассматривают конфликт на Украине как способ обогащения
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Элиты Польши рассматривают продолжение конфликта на Украине как способ обогащения страны и усиления ее влияния в регионе. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин.

Барынкин отметил, что партия «Гражданская платформа» во главе с премьер-министром Польши Дональдом Туском рассматривает конфликт на Украине как способ заработка для страны и бизнеса, в то время как партия президента республики Кароля Навроцкого «Право и справедливость» во многом рассматривает Киев через оптику новой геополитической роли Варшавы в Центрально-Восточной Европе.

«Именно в пролонгации украинского кризиса польские либералы видят источник обогащения современной Польши, питательную базу для ее особого статуса в Европейском союзе и мировой политике», — подчеркнул политолог.

При этом, по мнению эксперта, несмотря на различия главных польских партий в подходах к Украине, нет никаких оснований полагать, что Варшава всерьез рассматривает членство Киева в Евросоюзе в обозримом будущем.

Ранее Кароль Навроцкий увидел угрозу в членстве Украины в ЕС. Политик заверил, что продолжит стоять «на страже доброго отношения к польскому фермеру, польским сельскохозяйственным продуктам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Варшава заговорит по-другому». Украина и Польша вступили в спор из-за героизации УПА. Как этот конфликт повлияет на помощь Киеву?

    В Минтрансе прокомментировали возможный запрет одного типа машин в России

    Макрон выступил с новым анонсом по Украине

    Ивлеева в купальнике повалялась в грязи

    Зеленского уличили в новых политических фантазиях

    Раскрыта мотивация Польши продолжать конфликт на Украине

    Россияне забрали из банков полтриллиона рублей

    Трамп выступил с громким заявлением по Ирану

    Медведев прокомментировал решение подать в суд против стран Прибалтики

    Европу обвинили в убийстве российских детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok