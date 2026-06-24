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15:19, 24 июня 2026Из жизни

Найдено утерянное произведение Моцарта

В Национальной библиотеке Франции нашли утерянные пьесы Моцарта для флейты и арфы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Изображение: public domain

В Национальной библиотеке Франции (BNF) нашли неоконченное произведение Моцарта, которое пролежало в архивах более двух веков. Об этом сообщает El País.

Речь идет об утерянной рукописи, содержащей семь коротких пьес для флейты и арфы, которые великий австрийский композитор собственноручно написал в 1778 году во время своего парижского периода. В феврале 2026 года ее обнаружил один из кураторов библиотеки Франсуа-Пьер Гуа. Он просматривал двадцать манускриптов, готовившихся к передаче в архив после инвентаризации, и узнал характерный почерк. Гуа понял, что партитура принадлежит Моцарту по округлым скрипичным ключам, двойным тактовым чертам и особому начертанию скобок.

Не все страницы 44-листной тетради написаны рукой Моцарта: некоторые погрешности в нотной записи, по мнению экспертов, оставила его ученица Мари-Луиза-Филиппина де Бонньер де Гин, дочь герцога де Гина, которая брала у композитора уроки игры на арфе. Сам Моцарт недолюбливал сочетание флейты и арфы и редко сочинял произведения для этих инструментов, однако в мае-июне 1778 года он давал уроки юной аристократке, а ее отец, страстный флейтист и приближенный королевы Марии-Антуанетты, заказал ему знаменитый Концерт до мажор, за который так и не заплатил.

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Сомнений в подлинности находки не осталось после того, как в конце апреля директор Библиотеки Моцартеум в Зальцбурге Армин Бринзинг подтвердил авторство рукописи. Как полагают исследователи, манускрипт попал в фонды библиотеки благодаря конфискации имущества семьи Гин во время Великой французской революции. Де Гин эмигрировали в Англию в разгар якобинского террора в 1794 году.

Публика впервые услышала неизданные пьесы в воскресенье, 21 июня, в Овальном зале BNF в рамках парижского праздника Fête de la Musique.

Ранее в библиотеке Гейдельбергского университета в Германии нашли манускрипт XV века, который долгое время считался утерянной частью знаменитой библиотеки эпохи Возрождения — Палатинской библиотеки. Она была приобретена университетом в 1937 году у книготорговца-антиквара.

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