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15:00, 24 июня 2026Наука и техника

Названа цель «Золотого купола» США

Эксперт Сивков: США строят систему ПРО «Золотой купол» для нейтрализации российских ракет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Система противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»), которую строят в США, предназначена для нейтрализации российских стратегических ракет. Цель создания комплекса назвал доктор военных наук капитан первого ранга запаса Константин Сивков в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что «Золотой купол» состоит из космических аппаратов, систем наблюдения, перехватчиков и центров управления. «Она создана, чтобы в первую очередь нейтрализовать российские стратегические ядерные комплексы. Поэтому, если звучит факт проведения успешного испытания, мы должны на это отвечать двумя способами», — сказал эксперт.

По его словам, в качестве ответа Россия может создать равноценную систему ПРО или нарастить возможности наступательного вооружения. Сивков объяснил, что развертывание системы обороны с возможностью перехвата 200-300 боеголовок требует наращивания российского арсенала до соответствующего уровня.

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