20:02, 13 мая 2026

«Золотой купол» США подорожал

Defense One: Система ПРО «Золотой купол» обойдется США в 1,2 триллиона
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: DVIDS / Reuters

Создание системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол») может обойтись США в 1,2 триллиона долларов. Это значительно превышает заложенную в бюджете сумму, пишет Defense One.

Отмечается, что в 2025 году бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что «Золотой купол» обойдется вдвое дешевле. Издание напомнило, что «основанную на расплывчатом указе» систему первоначально обещали построить за 175 миллиардов долларов.

В течение следующих пяти лет на подорожавшую разработку планируют потратить более 79 миллиардов долларов. Автор подчеркнул, что это исключает финансирование других проектов, связанных с ПРО.

При этом аналитики бюджетного управления утверждают, что «Золотой купол» не сможет обеспечить абсолютную защиту от атак «одноранговых противников». Считается, что на закупку ракет-перехватчиков, которые позволят уничтожить около десяти приближающихся межконтинентальных ракет противника, выделят 730 миллиардов долларов.

В ноябре 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что «Золотой купол» предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.

