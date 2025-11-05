Наука и техника
17:28, 5 ноября 2025Наука и техника

Названы возможности «Золотого купола» США

Белоусов: «Золотой купол» США предусматривает перехват ракет России и Китая
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Золотой купол» США предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, США приступили к реализации программы.

«Это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США понадобится как минимум десять лет и триллион долларов для создания «Золотого купола». По словам члена комитета Палаты представителей по вооруженным силам от демократов Сета Моултона, этот проект может оказаться одной из самых опасных идей Трампа.

    Все новости