Названы возможности «Золотого купола» США

Белоусов: «Золотой купол» США предусматривает перехват ракет России и Китая

«Золотой купол» США предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, США приступили к реализации программы.

«Это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США понадобится как минимум десять лет и триллион долларов для создания «Золотого купола». По словам члена комитета Палаты представителей по вооруженным силам от демократов Сета Моултона, этот проект может оказаться одной из самых опасных идей Трампа.